В результате обстрела Штулы на севере Израиля погиб как минимум один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали в результате обстрела населенного пункта Штула на севере Израиля.
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"Медики и парамедики MDA констатируют смерть 40-летнего мужчины в результате стрельбы в мошаве Штула на севере Израиля, трое раненых госпитализированы в медицинский центр в Галилее", - отмечается в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале службы скорой помощи.
Ранее газета The Jerusalem Post писала, что по Штуле с территории Ливана была выпущена противотанковая ракета. В результате атаки ранения получили не менее пяти гражданских, указывает издание. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные отвечают ударами по районам на территории Ливана, из которых был обстрелян населенный пункт на севере еврейского государства.