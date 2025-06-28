В результате обстрела Одессы погибли двое, около десяти ранены

В результате ночных обстрелов украинского города Одесса погибло два человека, ранено еще девять.

В результате ночных российских обстрелов Одессы погибли два человека, ранено еще девять.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Украины.

Также отмечается, что среди пострадавших есть дети.

"Повреждены жилые дома, административное здание и другая гражданская инфраструктура, авто. Все пожары были ликвидированы сотрудниками ГСЧС. К сожалению, погибли супруги - тела достали из-под завалов разрушенного жилого дома. Также пока известно о еще девяти пострадавших, среди которых двое детей в возрасте 3 и 7 лет", - отметили в Национальной полиции.