О нас

В результате обстрела Одессы погибли двое, около десяти ранены

В результате обстрела Одессы погибли двое, около десяти ранены В результате ночных обстрелов украинского города Одесса погибло два человека, ранено еще девять.
Другие страны
28 июня 2025 г. 10:07
В результате обстрела Одессы погибли двое, около десяти ранены

В результате ночных российских обстрелов Одессы погибли два человека, ранено еще девять.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Украины.

Также отмечается, что среди пострадавших есть дети.

"Повреждены жилые дома, административное здание и другая гражданская инфраструктура, авто. Все пожары были ликвидированы сотрудниками ГСЧС. К сожалению, погибли супруги - тела достали из-под завалов разрушенного жилого дома. Также пока известно о еще девяти пострадавших, среди которых двое детей в возрасте 3 и 7 лет", - отметили в Национальной полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Odessanın atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər ölüb, təxminən 10 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

В Таиланде начались протесты против действующей власти
В Таиланде начались протесты против действующей власти
28 июня 2025 г. 09:57
В России упал легкомоторный самолет
В России упал легкомоторный самолет
28 июня 2025 г. 09:23
В Иране начались похороны погибших в конфликте с Израилем военных руководителей
В Иране начались похороны погибших в конфликте с Израилем военных руководителей
28 июня 2025 г. 09:10
В Киеве показали используемые в российских ракетах компоненты ВПК стран Запада
ФотоВ Киеве показали используемые в российских ракетах компоненты ВПК стран Запада
28 июня 2025 г. 08:49
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли
28 июня 2025 г. 07:49
Трамп опроверг сведения о планах передать Ирану $30 млрд на развитие мирного атома
Трамп опроверг сведения о планах передать Ирану $30 млрд на развитие мирного атома
28 июня 2025 г. 07:23
В Одессе из-за атаки РФ погибла семейная пара, есть пострадавшие
ФотоВ Одессе из-за атаки РФ погибла семейная пара, есть пострадавшие
28 июня 2025 г. 06:50
СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году
СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году
28 июня 2025 г. 06:12
Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране
Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране
28 июня 2025 г. 05:39
У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
28 июня 2025 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi