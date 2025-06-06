О нас

В результате обстрела Киева погибли четверо, ранены 20 человек

В результате обстрела Киева погибли четверо, ранены 20 человек В результате обстрела украинской столицы Киева российскими войсками с использованием дронов и баллистических ракет погибли четыре человека, еще 20 получили различные ранения.
Другие страны
6 июня 2025 г. 07:48
В результате обстрела Киева погибли четверо, ранены 20 человек

В результате ночного обстрела российскими войсками украинской столицы Киева погибли четыре человека, еще 20 получили различные ранения.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", - отметил градоначальник.

По его словам, из пострадавших 20 человек госпитализированы 16.

Местные СМИ сообщают, что в ночь на 6 июня российские войска подвергли Киев ударам с использованием дронов и баллистических ракет. Пожары и падение обломков зафиксированы как минимум в трех районах города.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russian missile, drone attack on Kyiv leaves 4 dead, 20 injured
Версия на азербайджанском языке Kiyevin atəşə tutulması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

Politico: Трамп и его помощники сигнализируют о возможной разрядке с Маском
Politico: Трамп и его помощники сигнализируют о возможной разрядке с Маском
6 июня 2025 г. 08:39
SpaceX не будет выводить из эксплуатации корабли Dragon
SpaceX не будет выводить из эксплуатации корабли Dragon
6 июня 2025 г. 06:36
В Израиле назвали цели ударов по Бейруту
В Израиле назвали цели ударов по Бейруту
6 июня 2025 г. 05:12
США ввели санкции против судей МУС
США ввели санкции против судей МУС
6 июня 2025 г. 04:38
Axios: Израиль не атакует Иран, пока обсуждается ядерная сделка
Axios: Израиль не атакует Иран, пока обсуждается ядерная сделка
6 июня 2025 г. 02:55
Илон Маск поддержал импичмент Трампа
Илон Маск поддержал импичмент Трампа
6 июня 2025 г. 02:17
BFMTV: Власти Франции не оплатили оборонные заказы на €8 млрд
BFMTV: Власти Франции не оплатили оборонные заказы на €8 млрд
6 июня 2025 г. 01:48
Армия Израиля заявила об ударах по объектам Хезболлах в пригороде Бейрута
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлах" в пригороде Бейрута
6 июня 2025 г. 00:23
Маск: Имя Трампа упоминается в документах по делу Эпштейна
Маск: Имя Трампа упоминается в документах по делу Эпштейна
5 июня 2025 г. 23:44
Трамп предложил отменить госконтракты США с Маском
Трамп предложил отменить госконтракты США с Маском
5 июня 2025 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi