В результате обстрела Киева погибли четверо, ранены 20 человек

В результате обстрела украинской столицы Киева российскими войсками с использованием дронов и баллистических ракет погибли четыре человека, еще 20 получили различные ранения.

В результате ночного обстрела российскими войсками украинской столицы Киева погибли четыре человека, еще 20 получили различные ранения.

Как передает Report , об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", - отметил градоначальник.

По его словам, из пострадавших 20 человек госпитализированы 16.

Местные СМИ сообщают, что в ночь на 6 июня российские войска подвергли Киев ударам с использованием дронов и баллистических ракет. Пожары и падение обломков зафиксированы как минимум в трех районах города.