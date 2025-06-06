В результате обстрела Киева погибли четверо, ранены 20 человек

В результате ночного обстрела российскими войсками украинской столицы Киева погибли четыре человека, еще 20 получили различные ранения.
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"Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", - отметил градоначальник.
По его словам, из пострадавших 20 человек госпитализированы 16.
Местные СМИ сообщают, что в ночь на 6 июня российские войска подвергли Киев ударам с использованием дронов и баллистических ракет. Пожары и падение обломков зафиксированы как минимум в трех районах города.