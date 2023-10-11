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В результате обстрела города Ашкелона пострадали 12 человек

В результате обстрела города Ашкелона пострадали 12 человек Как минимум 12 человек пострадали в результате обстрела группировкой ХАМАС города Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.
Другие страны
11 октября 2023 г. 17:51
В результате обстрела города Ашкелона пострадали 12 человек

Как минимум 12 человек пострадали в результате обстрела группировкой ХАМАС города Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба скорой помощи Израиля.

"Медики и парамедики направили на госпитализацию 12 пострадавших после оказания им медпомощи, они получили легкие ранения", - говорится в заявлении.

Со своей стороны газета Yedioth Ahronoth сообщает, что несколько машин загорелись в результате падения ракеты, однако подробностей о пострадавших в результате инцидента не приводит.

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