В результате обстрела города Ашкелона пострадали 12 человек

Как минимум 12 человек пострадали в результате обстрела группировкой ХАМАС города Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.

Как минимум 12 человек пострадали в результате обстрела группировкой ХАМАС города Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба скорой помощи Израиля.

"Медики и парамедики направили на госпитализацию 12 пострадавших после оказания им медпомощи, они получили легкие ранения", - говорится в заявлении.

Со своей стороны газета Yedioth Ahronoth сообщает, что несколько машин загорелись в результате падения ракеты, однако подробностей о пострадавших в результате инцидента не приводит.