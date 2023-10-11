В результате обстрела города Ашкелона пострадали 12 человек

Как минимум 12 человек пострадали в результате обстрела группировкой ХАМАС города Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба скорой помощи Израиля.
"Медики и парамедики направили на госпитализацию 12 пострадавших после оказания им медпомощи, они получили легкие ранения", - говорится в заявлении.
Со своей стороны газета Yedioth Ahronoth сообщает, что несколько машин загорелись в результате падения ракеты, однако подробностей о пострадавших в результате инцидента не приводит.