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В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек

В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек в 10 районах.
Другие страны
2 июня 2024 г. 11:04
В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек

В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек в 10 районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Deccan Herald.

По информации местной прессы, сильные дожди в разных частях штата привели к повышению уровня воды в реках Копили, Барак и Кусияра, что вынудило пострадавших людей во многих районах эвакуироваться в более безопасные места.

По официальным данным, число погибших в результате наводнений и штормов, начавшихся 28 мая в Индии, достигло 15 человек. Нагаон остается наиболее пострадавшим районом с населением более 2,79 млн человек.

Как сообщалось ранее, более 40 000 человек нашли убежище в более безопасных районах. Спасательные операции и операции по оказанию помощи проводят многочисленные агентства, включая NDRF, SDRF, местную администрацию и население.

По словам чиновников, автомобильное и железнодорожное сообщение в некоторых частях штата по-прежнему нарушено.

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