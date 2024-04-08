В результате наводнения в Киншасе погибли по меньшей мере восемь человек

Как минимум восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных обрушившимися на столицу Демократической Республики Конго (ДРК) ливнями.

Как минимум восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных обрушившимися на столицу Демократической Республики Конго (ДРК) ливнями.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, последние два дня сильные дожди не прекращаются над Киншасой, в результате чего вышла из берегов река Конго. Подтопления привели к обрушению зданий, под обломками которых гибнут люди. Особенно сложная обстановка сложилась в кварталах Куба и Нгалиема.

С раннего утра понедельника жители Киншасы не в состоянии передвигаться по городу из-за наводнения.