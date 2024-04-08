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В результате наводнения в Киншасе погибли по меньшей мере восемь человек

В результате наводнения в Киншасе погибли по меньшей мере восемь человек Как минимум восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных обрушившимися на столицу Демократической Республики Конго (ДРК) ливнями.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 20:18
В результате наводнения в Киншасе погибли по меньшей мере восемь человек

Как минимум восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных обрушившимися на столицу Демократической Республики Конго (ДРК) ливнями.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, последние два дня сильные дожди не прекращаются над Киншасой, в результате чего вышла из берегов река Конго. Подтопления привели к обрушению зданий, под обломками которых гибнут люди. Особенно сложная обстановка сложилась в кварталах Куба и Нгалиема.

С раннего утра понедельника жители Киншасы не в состоянии передвигаться по городу из-за наводнения.

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Версия на английском языке Floods in Kinshasa kill at least 8 people
Версия на азербайджанском языке Konqo DR-də daşqınlar 8 nəfərin həyatına son qoyub

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