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В результате наводнения на северо-востоке ЮАР погибли не менее 57 детей

В результате наводнения на северо-востоке ЮАР погибли не менее 57 детей По меньшей мере 57 детей погибли и еще пять числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на северо-востоке ЮАР.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 20:41
В результате наводнения на северо-востоке ЮАР погибли не менее 57 детей

По меньшей мере 57 детей погибли и еще пять числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на северо-востоке ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило южноафриканское радио Eyewitness News со ссылкой на министерство начального образования страны.

"От наводнений пострадали 630 школ, из них 124 серьезно", - цитирует радио официального представителя министерства Элиджу Мланга.

Глава правительства провинции Квазулу-Наталь Силе Зикалала в воскресенье заявил, что число жертв наводнения достигло 443, еще 63 человека числятся пропавшими без вести. Наибольшее количество смертей (более 350) приходится на мегаполис Дурбан, расположенный на берегу Индийского океана.

Под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды с 8 апреля над ЮАР завис циклон. Особенно сильно пострадала провинция Квазулу-Наталь, где полностью разрушены 4 тыс. административных зданий и жилых домов, еще более чем 20 тыс. причинен серьезный ущерб. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов.

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