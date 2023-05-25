В результате нападения в Японии четверо получили огнестрельные и ножевые ранения

По меньшей мере четыре человека, среди которых два сотрудника полиции, получили огнестрельные и ножевые ранения в результате нападения неизвестного в японском городе Накано (префектура Нагано).

По меньшей мере четыре человека, среди которых два сотрудника полиции, получили огнестрельные и ножевые ранения в результате нападения неизвестного в японском городе Накано (префектура Нагано).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

По имеющимся данным, злоумышленник, у которого при себе охотничье ружье, до сих пор на свободе. По данным агентства Kyodo, он одет в камуфляжную одежду, солнцезащитные очки и маску.

Жителей просят не выходить на улицу. Подробности произошедшего не приводятся.