В результате нападения в Шотландии погибли три человека

Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт

Три человека погибли в городе Килмарнок в Шотландии вблизи Глазго в результате трех связанных инцидентов с применением холодного оружия и ДТП. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении полиции Шотландии.

Женщина 39 лет погибла от ножевых ранений, полученных на парковке перед больницей Кроссхаус. Еще одна погибшая - 24-летняя женщина, она получила несовместимые с жизнью ножевые ранения спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города. Третий погибший - 40-летний мужчина, умерший в результате серьезного ДТП. На данный момент не сообщается, является ли погибший за рулем машины преступником, устроившим резню.

Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт.