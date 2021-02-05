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В результате нападения в Шотландии погибли три человека

В результате нападения в Шотландии погибли три человека Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт
Другие страны
5 февраля 2021 г. 15:51
В результате нападения в Шотландии погибли три человека
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Три человека погибли в городе Килмарнок в Шотландии вблизи Глазго в результате трех связанных инцидентов с применением холодного оружия и ДТП. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении полиции Шотландии.

Женщина 39 лет погибла от ножевых ранений, полученных на парковке перед больницей Кроссхаус. Еще одна погибшая - 24-летняя женщина, она получила несовместимые с жизнью ножевые ранения спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города. Третий погибший - 40-летний мужчина, умерший в результате серьезного ДТП. На данный момент не сообщается, является ли погибший за рулем машины преступником, устроившим резню.

Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт.

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