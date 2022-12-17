О нас

В результате нападения на миссию ООН в Мали погибли двое миротворцев

В результате нападения на миссию ООН в Мали погибли двое миротворцев В результате нападения неизвестных на патруль миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту погибли двое миротворца, в том числе женщина, еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 06:10
В результате нападения на миссию ООН в Мали погибли двое миротворцев

В результате нападения неизвестных на патруль миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту погибли двое миротворца, в том числе женщина, еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте миссии.

Согласно информации, нападавший был нейтрализован. Глава МИНУСМА Эль-Гассим Ване решительно осудил произошедшее.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали начала свою работу в 2013 году и потеряла за это время 258 миротворцев. Приоритетная задача миссии - обеспечение безопасности, стабилизации обстановки и защиты гражданского населения. Среди других задач МИНУСМА - содействие общенациональному политическому диалогу и примирению и восстановление малийского сектора безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ
Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ
17 декабря 2022 г. 05:43
В Чикаго произошла стрельба у школы, есть погибшие и раненые
В Чикаго произошла стрельба у школы, есть погибшие и раненые
17 декабря 2022 г. 04:31
В Баку 38-летнего мужчину сбил автомобиль
В Баку 38-летнего мужчину сбил автомобиль
17 декабря 2022 г. 03:20
В Молдове приостановили лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий в Украине
В Молдове приостановили лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий в Украине
17 декабря 2022 г. 02:51
Байден одобрил продление финансирования правительства до 23 декабря
Байден одобрил продление финансирования правительства до 23 декабря
17 декабря 2022 г. 02:18
В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек
В Африке в 2023 году на грани голода будут 48 млн человек
17 декабря 2022 г. 01:49
Девятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Девятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
16 декабря 2022 г. 22:04
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
16 декабря 2022 г. 21:37
СМИ: Хорватия отказалась участвовать в миссии Евросоюза по подготовке военных Украины
СМИ: Хорватия отказалась участвовать в миссии Евросоюза по подготовке военных Украины
16 декабря 2022 г. 21:13
В Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС
В Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС
16 декабря 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi