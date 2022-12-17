В результате нападения на миссию ООН в Мали погибли двое миротворцев

В результате нападения неизвестных на патруль миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту погибли двое миротворца, в том числе женщина, еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

В результате нападения неизвестных на патруль миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту погибли двое миротворца, в том числе женщина, еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте миссии.

Согласно информации, нападавший был нейтрализован. Глава МИНУСМА Эль-Гассим Ване решительно осудил произошедшее.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали начала свою работу в 2013 году и потеряла за это время 258 миротворцев. Приоритетная задача миссии - обеспечение безопасности, стабилизации обстановки и защиты гражданского населения. Среди других задач МИНУСМА - содействие общенациональному политическому диалогу и примирению и восстановление малийского сектора безопасности.