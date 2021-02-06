В результате нападения на конвой политика в Мьянме погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек стали жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг на востоке Мьянмы.

По меньшей мере 12 человек стали жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг на востоке Мьянмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление главнокомандующего мьянмарской армией.

По его сведениям, группа из 20 повстанцев из вооруженной группировки "Армия Национального демократического альянса Мьянмы" атаковала конвой бывшего члена центрального исполнительного комитета Коканга Кхин Маун Люина. В результате нападения погибли девять гражданских лиц и трое полицейских, 13 человек получили ранения.

Как отмечает агентство, ВС Мьянмы недавно объявили о продлении до 28 февраля приостановки военных операций против вооруженных группировок, действующих на территории страны.