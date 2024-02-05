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В результате нападения боевиков в Пакистане погибли не менее 10 полицейских

В результате нападения боевиков в Пакистане погибли не менее 10 полицейских По меньшей мере 10 человек погибли в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 09:35
В результате нападения боевиков в Пакистане погибли не менее 10 полицейских

По меньшей мере 10 человек погибли в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.

По данным агентства Reuters, шесть человек пострадали. Начальник полиции провинции сообщил AFP, что более 30 боевиков совершили атаку с трех направлений, перестрелка продолжалась на протяжении 2,5 часов.

В Пакистане участились случаи насилия в связи с растущим напряжением в обществе перед назначенными на 8 февраля выборами в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и в провинциальные законодательные институты.

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Версия на английском языке 10 killed in militant attack on Pakistan police station

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