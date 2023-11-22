В результате нападения боевиков в Камеруне погибли не менее 9 мирных жителей

По меньшей мере девять мирных жителей погибли, еще двое военнослужащих получили ранения в результате нападения предполагаемых боевиков-сепаратистов на людный рынок в Западном регионе Камеруна.

По меньшей мере девять мирных жителей погибли, еще двое военнослужащих получили ранения в результате нападения предполагаемых боевиков-сепаратистов на людный рынок в Западном регионе Камеруна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По словам префекта департамента Бамбутос Дэвида Далора Дибанго, атака произошла в деревне Баменьям округа Нгалим.

В ходе нападения несколько мирных жителей были ранены, а дома подожжены: "Это прискорбно и неприемлемо. Мы успокоили людей и попросили их сохранять спокойствие. Мы продолжим расследование и арестуем виновных в этом нападении", - добавил он.

Согласно информации, боевики приехали на рынок на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу.

Деревня Баменьям граничит с англоязычным Северо-Западным регионом страны, где продолжается вооруженный сепаратистский конфликт. По данным служб безопасности, боевики-сепаратисты регулярно пересекают административную границу, совершая нападения на мирных жителей и военных в округе Нгалим.

На протяжении последних шести лет сепаратистский мятеж разоряет общины в двух англоязычных регионах Камеруна - Северо-Западном и Юго-Западном, на территории которых сепаратисты хотят создать независимое государство.