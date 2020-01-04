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В результате минометного обстрела в Багдаде ранены пять человек - ОБНОВЛЕНО

В результате минометного обстрела в Багдаде ранены пять человек

Пять человек ранены в результате минометного обстрела в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении полиции страны.

Отметим, что взрыв раздался в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта.

*** 21:11

Взрыв раздался в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. 

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта.

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