О нас
Report Georgia
Аудио новости

В результате массовых столкновений в Тунисе ранены более 30 человек

В результате массовых столкновений в Тунисе ранены более 30 человек Не менее 30 человек получили ранения различной степени тяжести в ходе массовых столкновений, прошедших в субботу в центральной части Туниса на границе провинций Меденин и Кебили.
Другие страны
13 декабря 2020 г. 04:58
В результате массовых столкновений в Тунисе ранены более 30 человек

Не менее 30 человек получили ранения различной степени тяжести в ходе массовых столкновений, прошедших в субботу в центральной части Туниса на границе провинций Меденин и Кебили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Tunisie Numérique.

Участниками столкновений с применением огнестрельного оружия стали жители соседних регионов Дуз (провинция Кебили) и Бени Кхедеш (провинция Меденин), уже продолжительное время в судебном порядке оспаривающие административную принадлежность туристического района Аин Схуна, расположенного на границе двух провинций.

В результате беспорядков сожжено несколько автомобилей, разрушено одно кафе. Пятеро пострадавших в крайне тяжелом состоянии направлены в центральный госпиталь города Меденин, один из них в возрасте 62 лет находится при смерти.

Для прекращения вооруженных столкновений местные власти были вынуждены задействовать силы охраны правопорядка, а также армейские подразделения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
9 декабря 2020 г. 16:05
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
10 декабря 2020 г. 15:35
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
7 декабря 2020 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi