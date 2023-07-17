В результате ливней в Южной Корее погибли 39 человек

Сильные дожди, вызвавшие подтопления и оползни, унесли жизни 39 человек в Южной Корее.

Сильные дожди, вызвавшие подтопления и оползни, унесли жизни 39 человек в Южной Корее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает "Ренхап".

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, по состоянию на 6:00 по всей стране в результате проливных дождей погибли 39 человек.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, 34 пострадали.

Отмечается, что число жертв может возрасти, поскольку спасатели продолжают операцию по осушению и обыску затопленного автомобильного туннеля в районе города Чхонджу в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, где, предположительно, под водой находятся 15 транспортных средств.

Как пишет агентство, южнокорейские спасатели за ночь извлекли из туннеля тела еще четырех погибших.

По данным управления, по всей стране 10 570 человек эвакуировались из своих домов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник отдал приказ о мобилизации всех имеющихся ресурсов для ликвидации последствий ливней. Он также приказал объявить сильно пострадавшие районы зонами бедствия, имеющими право на государственную поддержку.

Многодневные проливные дожди вызвали в Южной Корее внезапные наводнения и оползни. Разрушены сотни домов, нарушено железнодорожное сообщение с центральными районами страны, прервана подача электроэнергии.

По состоянию на утро понедельника в провинциях Чхунчхон, южных регионах и на острове Чеджу действовали предупреждения о сильном дожде. Метеорологическое агентство сообщило, что в провинциях Чолла и близлежащих районах возможны дальнейшие дожди со скоростью до 40 мм в час.

До вторника в Чхунчхоне и южных регионах прогнозируется выпадение до 200 мм осадков, а на остальной территории страны - от 10 мм до 100 мм.