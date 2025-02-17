В результате крушения самолета недалеко от Атланты погибли два человека

В результате крушения одномоторного самолета недалеко от Атланты, штат Джорджия, погибли два человека.

В результате крушения одномоторного самолета недалеко от Атланты, штат Джорджия, погибли два человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, самолет Rockwell Commander, на борту которого находились два человека, упал вскоре после взлета недалеко от муниципального аэропорта Ковингтона, округ Ньютон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили обломки летательного аппарата и тела двух человек, личности жертв устанавливаются.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте приступили к расследованию, обстоятельства крушения выясняются.