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В результате крупного ДТП в Испании пострадали 30 человек

В результате крупного ДТП в Испании пострадали 30 человек По меньшей мере 30 человек пострадали в автономном сообществе Каталония в результате крупного дорожно-транспортного происшествия.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 10:21
В результате крупного ДТП в Испании пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали в автономном сообществе Каталония в результате крупного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter региональные медики.

Как уточняет каталонская служба дорожного движения, в ДТП оказались вовлечены около 30 транспортных средств. Некоторые местные СМИ пишут о 50 машинах.

По версии газеты ABC, причиной столкновения автомобилей стали плохие погодные условия, поскольку в районе места аварии прошел сильный град.

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