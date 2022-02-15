В результате крупного ДТП в Испании пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали в автономном сообществе Каталония в результате крупного дорожно-транспортного происшествия.

По меньшей мере 30 человек пострадали в автономном сообществе Каталония в результате крупного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter региональные медики.

Как уточняет каталонская служба дорожного движения, в ДТП оказались вовлечены около 30 транспортных средств. Некоторые местные СМИ пишут о 50 машинах.

По версии газеты ABC, причиной столкновения автомобилей стали плохие погодные условия, поскольку в районе места аварии прошел сильный град.