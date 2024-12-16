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В результате израильских ударов в Газе погибли 100 палестинцев

В результате израильских ударов в Газе погибли 100 палестинцев В ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа за минувшие сутки погибли 100 палестинцев.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 08:09
В результате израильских ударов в Газе погибли 100 палестинцев

В ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа за минувшие сутки погибли 100 палестинцев.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении радикального палестинского движения ХАМАС в его Telegram-канале.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал о 50 жертвах. Уточнялось, что израильские военные за последние 24 часа нанесли удары по различным частям анклава, четыре атаки были нацелены на школы, превращенные во временные укрытия для перемещенных палестинцев.

По данным телеканала, обстрелам также подверглись жилые дома в городе Газа и в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора. Среди жертв израильских нападений были оператор Al Jazeera, два других палестинских журналиста и пять членов Палестинской гражданской обороны.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzaya hücumlarında azı 100 fələstinli həlak olub

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