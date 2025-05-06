В результате ДТП в Индонезии погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще более пяти получили ранения во вторник утром в результате ДТП с участием автобуса в городе Паданг-Панджанг в индонезийской провинции Западная Суматра.

По меньшей мере 12 человек погибли, еще более пяти получили ранения во вторник утром в результате ДТП с участием автобуса в городе Паданг-Панджанг в индонезийской провинции Западная Суматра.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, соответствующую информацию подтвердил представитель городского транспортного департамента.

Сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Медан-Джакарт, потерял управление из-за отказа тормозов и перевернулся.

"У автобуса ALS отказали тормоза во время движения на высокой скорости. Водитель не справился с управлением на повороте, и автобус перевернулся", - заявил глава транспортного департамента Паданг-Панджанга Аркес Рефагус.

По его словам, в автобусе находилось 25 пассажиров. Все пострадавшие были госпитализированы.