В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека

В Агаповском районе Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

По предварительным данным, это было лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai. Жертвами стали пассажиры отечественного автомобиля.

В иномарке находилась семья из четырёх человек, все госпитализированы, в том числе двое детей.

Причины ДТП устанавливаются. На месте работают полицейские.