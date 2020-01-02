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В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека

В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека

В Агаповском районе Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

По предварительным данным, это было лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai. Жертвами стали пассажиры отечественного автомобиля.

В иномарке находилась семья из четырёх человек, все госпитализированы, в том числе двое детей.

Причины ДТП устанавливаются. На месте работают полицейские.

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