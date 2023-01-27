В результате ДТП в Бразилии погибли 12 человек

В результате столкновения медицинского фургона и грузовика на северо-востоке Бразилии погибли 12 человек.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ДТП произошло недалеко от муниципалитета Нативидади в штате Токантинс.
По данным полиции, среди жертв семь женщин, четверо мужчин и младенец. Они находились в фургоне, принадлежащем Секретариату здравоохранения города Алмас.
Еще два пассажира получили множественные переломы. У двух пассажиров грузовика зафиксировали незначительные телесные повреждения.