В результате ДТП в Бразилии погибли 12 человек

В результате столкновения медицинского фургона и грузовика на северо-востоке Бразилии погибли 12 человек.

В результате столкновения медицинского фургона и грузовика на северо-востоке Бразилии погибли 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ДТП произошло недалеко от муниципалитета Нативидади в штате Токантинс.

По данным полиции, среди жертв семь женщин, четверо мужчин и младенец. Они находились в фургоне, принадлежащем Секретариату здравоохранения города Алмас.

Еще два пассажира получили множественные переломы. У двух пассажиров грузовика зафиксировали незначительные телесные повреждения.