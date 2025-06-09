В результате ДТП с участием студенческого автобуса в Малайзии погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и 33 пострадали в результате ДТП с участием студенческого автобуса в городе Герик в Малайзии.

По меньшей мере 15 человек погибли и 33 пострадали в результате ДТП с участием студенческого автобуса в городе Герик в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщил портал The Star со ссылкой на департамент пожарной охраны штата Перак.

"Из 15 погибших 13 скончались на месте происшествия, а двое других скончались от полученных травм в больнице", - сообщили в департаменте. Среди погибших 14 студентов и водитель автобуса.

Автобус направлялся из Йертиха в Танджунг. На трассе он столкнулся с автомобилем, после чего перевернулся. Всего внутри автобуса находились 48 человек, 43 из которых - студенты.