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В результате ДТП с участием студенческого автобуса в Малайзии погибли 15 человек

В результате ДТП с участием студенческого автобуса в Малайзии погибли 15 человек По меньшей мере 15 человек погибли и 33 пострадали в результате ДТП с участием студенческого автобуса в городе Герик в Малайзии.
Другие страны
9 июня 2025 г. 09:47
В результате ДТП с участием студенческого автобуса в Малайзии погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и 33 пострадали в результате ДТП с участием студенческого автобуса в городе Герик в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщил портал The Star со ссылкой на департамент пожарной охраны штата Перак.

"Из 15 погибших 13 скончались на месте происшествия, а двое других скончались от полученных травм в больнице", - сообщили в департаменте. Среди погибших 14 студентов и водитель автобуса.

Автобус направлялся из Йертиха в Танджунг. На трассе он столкнулся с автомобилем, после чего перевернулся. Всего внутри автобуса находились 48 человек, 43 из которых - студенты.

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Версия на азербайджанском языке Malayziyada avtobus qəzası baş verib, 15 nəfər ölüb

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