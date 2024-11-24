В результате ДТП на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали

При столкновении автобуса с фургоном в регионе Сан-Мартин на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали.

При столкновении автобуса с фургоном в регионе Сан-Мартин на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Согласно информации, автобус столкнулся с фургоном на опасном повороте, известном как "Эль-Триунфо", на шоссе Фернандо Белаунде Терри в провинции Мойобамба. В результате водитель потерял управление, и транспортное средство съехало с дороги.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

По данным СМИ, в автобусе, выехавшем из региона Пьюра, находились 58 пассажиров, в том числе около 23 школьника.

Министр образования страны Морган Керо выразил соболезнования и пообещал правительственную поддержку.