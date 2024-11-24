О нас

В результате ДТП на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали

В результате ДТП на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали При столкновении автобуса с фургоном в регионе Сан-Мартин на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 17:39
В результате ДТП на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали

При столкновении автобуса с фургоном в регионе Сан-Мартин на севере Перу семь человек погибли, более 30 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Согласно информации, автобус столкнулся с фургоном на опасном повороте, известном как "Эль-Триунфо", на шоссе Фернандо Белаунде Терри в провинции Мойобамба. В результате водитель потерял управление, и транспортное средство съехало с дороги.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

По данным СМИ, в автобусе, выехавшем из региона Пьюра, находились 58 пассажиров, в том числе около 23 школьника.

Министр образования страны Морган Керо выразил соболезнования и пообещал правительственную поддержку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Several killed as bus filled with students crashes in Peru
Версия на азербайджанском языке Peruda yol qəzası nəticəsində 7 nəfər ölüb, 30-dan çox insan yaralanıb

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi