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Число погибших в давке в центре Сеула выросло до 120

Число погибших в давке в центре Сеула выросло до 120 Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 59 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек.
Другие страны
29 октября 2022 г. 22:22
Число погибших в давке в центре Сеула выросло до 120

Число погибших в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина выросло до 120.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее сообщалось о 59 погибших и не менее 150 пострадавших.

21:39

Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 59 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек.

Как передает Report, об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Согласно ранее распространенной информации, примерно у 50 человек была диагностирована остановка сердца.

Сообщалось, что на место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, полиция. На инцидент отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, призвав медиков оказать необходимую помощь. Как сообщает агентство Yonhap, мэр О Се Хун решил прервать поездку в Европу. По оценкам полиции, в этом районе в субботу собралось около 100 тыс человек.

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