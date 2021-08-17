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В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула погибли 40 человек

В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула погибли 40 человек По меньшей мере 40 человек погибли с понедельника в результате давки и стрельбы в международном аэропорту Кабула.
Другие страны
17 августа 2021 г. 21:50
В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли с понедельника в результате давки и стрельбы в международном аэропорту Кабула.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Толо ньюс", об этом сообщил находящийся в аэропорту командир радикального движения "Талибан".

По информации этого члена движения, люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также из-за давки. Он призвал население не приходить к воздушной гавани и не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу".

Как пояснили телеканалу пришедшие к аэропорту граждане, они надеются покинуть страну, поскольку слышали, как за день до этого некоторым кабульцам удалось улететь без виз и паспортов. Кроме того, в панике из-за неопределенности в стране в аэропорт приходит много женщин, которые опасаются за свое благополучие при режиме талибов. "Толо ньюс" отмечает, что несмотря на призывы талибов оставаться дома и трагические случаи смерти людей, упавших с шасси самолетов, в понедельник толпы людей все равно приходят к аэропорту в надежде покинуть страну.

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Версия на азербайджанском языке Kabil aeroportunda izdiham və atışma nəticəsində 40 nəfər həlak olub

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