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В результате авиаударов ВС Израиля на востоке Ливана погибли 23 человека

В результате авиаударов ВС Израиля на востоке Ливана погибли 23 человека Число погибших в результате авиаудара ВС Израиля по восточным районам Ливана достигло 23 человек.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 14:06
В результате авиаударов ВС Израиля на востоке Ливана погибли 23 человека

Число погибших в результате авиаудара ВС Израиля по восточным районам Ливана достигло 23 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно данным, погибшие - это сирийские беженцы, проживавшие в подвальном помещении одного из домов в населенном пункте Юнин, где предположительно находятся тыловые базы милиции "Хезболлах".

Отмечается, что большинство из погибших женщины и дети. Также ранения получили пять ливанцев. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы на территории населенного пункта.

Кроме того, в соседнем поселке Шаат при разборе завалов рухнувших после бомбардировки зданий обнаружены тела четырех человек, еще девять получили ранения и доставлены в больницу.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Livanın şərqinə hava hücumları nəticəsində 23 nəfər ölüb

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