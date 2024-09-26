В результате авиаударов ВС Израиля на востоке Ливана погибли 23 человека

Число погибших в результате авиаудара ВС Израиля по восточным районам Ливана достигло 23 человек.

Число погибших в результате авиаудара ВС Израиля по восточным районам Ливана достигло 23 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно данным, погибшие - это сирийские беженцы, проживавшие в подвальном помещении одного из домов в населенном пункте Юнин, где предположительно находятся тыловые базы милиции "Хезболлах".

Отмечается, что большинство из погибших женщины и дети. Также ранения получили пять ливанцев. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы на территории населенного пункта.

Кроме того, в соседнем поселке Шаат при разборе завалов рухнувших после бомбардировки зданий обнаружены тела четырех человек, еще девять получили ранения и доставлены в больницу.