 Наверх

В результате авиаударов в Идлибе погибли 50 человек

В результате авиаударов в Идлибе погибли 50 человек

Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, возросло до 50 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

В течение дня непрерывным авиаударам подвергались районы Маарат ан-Нуман, Серакиб, Бидама, Кефренбил и Кефферума.

Поисково-спасательные работы продолжаются. 

За последние два дня в результате авиаударов по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли 67 мирных жителя.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!