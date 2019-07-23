В результате авиаударов в Идлибе погибли 50 человек

Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, возросло до 50 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

В течение дня непрерывным авиаударам подвергались районы Маарат ан-Нуман, Серакиб, Бидама, Кефренбил и Кефферума.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

За последние два дня в результате авиаударов по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли 67 мирных жителя.