В результате авиаударов в Идлибе погибли 50 человек

Число мирных жителей, погибших в результате авианалетов в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, возросло до 50 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски").
В течение дня непрерывным авиаударам подвергались районы Маарат ан-Нуман, Серакиб, Бидама, Кефренбил и Кефферума.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
За последние два дня в результате авиаударов по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли 67 мирных жителя.
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