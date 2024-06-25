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В результате авиаудара ВС Израиля погибли 10 родственников лидера ХАМАС

В результате авиаудара ВС Израиля погибли 10 родственников лидера ХАМАС Десять членов семьи лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского авиаудара, нанесенного во вторник утром.
Другие страны
25 июня 2024 г. 13:54
В результате авиаудара ВС Израиля погибли 10 родственников лидера ХАМАС

Десять членов семьи лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского авиаудара, нанесенного во вторник утром.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство EFE.

"Не менее 13 человек погибли в результате удара с израильского вертолета по дому Хании на севере города Газа. Десять погибших - его родственники, в том числе сестра", - сообщает агентство.

Израильская армия уже не в первый раз наносит удары по дому Хании - 10 апреля погибли трое его сыновей и несколько внуков, которые направлялись в его дом.

Сам Хания на протяжении многих лет живет в Катаре.

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Версия на английском языке Israeli airstrike claims lives of Hamas leader's family members

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