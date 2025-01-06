В результате авиаудара в Судане 10 человек погибли, 30 получили ранения

По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили ранения в результате авиаудара по району к югу от столицы Судана Хартума.

По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили ранения в результате авиаудара по району к югу от столицы Судана Хартума.

Как передает Report, об этом говорится в в заявлении местной волонтерской группы "Отделение неотложной помощи Южного Хартума".

"10 человек погибли и еще 30 получили ранения, среди них пятеро с ожогами первой степени, в результате авиаудара по станции Аль-Сахридж в районе Майо к югу от Хартума в воскресенье", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за месяц станция Аль-Сахридж трижды подвергалась бомбардировкам, при том, что этот район обычно переполнен гражданскими лицами из-за наличия там рынка и нескольких продовольственных магазинов.

Большинство пострадавших в результате авиаудара были переведены в больницу Башаир, расположенную примерно в 4 км от места инцидента.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

С середины апреля 2023 года Судан охвачен разрушительным конфликтом. По последним оценкам международных организаций, в результате конфликта уже погибли по меньшей мере 29 683 человека и свыше 14 млн стали вынужденными переселенцами.