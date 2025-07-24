Зеленский: Россия атаковала Харьков авиационными бомбами, пострадали десятки человек

В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову количество пострадавших возросло до более чем 30 человек, среди них ребенок.

Россия нанесла удар по Харькову двумя авиационными бомбами: один удар пришелся возле жилого дома, второй - по гражданскому предприятию.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"В Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По состоянию на данный момент уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети. Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар - возле жилого дома, второй - по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь", - отметил Зеленский.

По данным украинских СМИ, в результате российских ударов по Харькову пострадали свыше 30 человек.

Президент Украины назвал эти удары "абсолютно бессмысленными", без какой-либо военной цели.

Зеленский также подчеркнул, что Украине необходима сильная система противовоздушной обороны, чтобы минимизировать риски для граждан.

"Нам нужна поддержка в защите - сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать", - подчеркнул он.