О нас
Report Georgia
Аудио новости

В результате авиаудара по рынку в Эфиопии погибли около 80 человек

В результате авиаудара по рынку в Эфиопии погибли около 80 человек До 80 человек погибли в результате авиаудара по рынку в поселке Тогога на севере эфиопского штата Тыграй.
Другие страны
23 июня 2021 г. 18:30
В результате авиаудара по рынку в Эфиопии погибли около 80 человек

До 80 человек погибли в результате авиаудара по рынку в поселке Тогога на севере эфиопского штата Тыграй.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его информации, работавшие на месте взрыва медработники сообщили о 80 погибших мирных жителях. Атака произошла в середине дня 22 июня.

Официальный представитель армии Эфиопии полковник Гетнет Адане не подтвердил, но и не опроверг агентству Reuters факт атаки на поселок Тогога со стороны федеральных сил. Он заметил, что нанесение ударов с воздуха является обычной тактикой в борьбе с террористами, однако они не направлены против гражданского населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Меркель: Новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир
Меркель: Новые мутации коронавируса будут появляться, пока не вакцинируется весь мир
23 июня 2021 г. 18:50
В Украине суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 65%
В Украине суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 65%
23 июня 2021 г. 11:36
Самолеты США впервые с 1943 года совершили боевой вылет с иностранного авианосца
Самолеты США впервые с 1943 года совершили боевой вылет с иностранного авианосца
23 июня 2021 г. 09:55
В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
23 июня 2021 г. 09:51
Встретившуюся с Макроном женщину раскритиковали за наряд
ФотоВстретившуюся с Макроном женщину раскритиковали за наряд
23 июня 2021 г. 06:37
СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США
СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США
23 июня 2021 г. 05:01
Талибы захватили главный переход через границу Афганистана и Таджикистана
Талибы захватили главный переход через границу Афганистана и Таджикистана
23 июня 2021 г. 04:25
ПАСЕ приняла резолюцию о влиянии пандемии на права детей
ПАСЕ приняла резолюцию о влиянии пандемии на права детей
23 июня 2021 г. 01:57
Байден разозлился, узнав о низкой зарплате пожарных
ВидеоБайден разозлился, узнав о низкой зарплате пожарных
23 июня 2021 г. 00:34
Талибы взяли под контроль более 50 районов в Афганистане
Талибы взяли под контроль более 50 районов в Афганистане
22 июня 2021 г. 22:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi