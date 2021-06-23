В результате авиаудара по рынку в Эфиопии погибли около 80 человек

До 80 человек погибли в результате авиаудара по рынку в поселке Тогога на севере эфиопского штата Тыграй.

До 80 человек погибли в результате авиаудара по рынку в поселке Тогога на севере эфиопского штата Тыграй.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его информации, работавшие на месте взрыва медработники сообщили о 80 погибших мирных жителях. Атака произошла в середине дня 22 июня.

Официальный представитель армии Эфиопии полковник Гетнет Адане не подтвердил, но и не опроверг агентству Reuters факт атаки на поселок Тогога со стороны федеральных сил. Он заметил, что нанесение ударов с воздуха является обычной тактикой в борьбе с террористами, однако они не направлены против гражданского населения.