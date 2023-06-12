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Число раненых в результате аварии автобуса в Австралии возросло до 25

Число раненых в результате аварии автобуса в Австралии возросло до 25 В результате аварии автобуса в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли, по меньшей мере, 10 человек, еще 25 получили ранения.
Другие страны
12 июня 2023 г. 09:23
Число раненых в результате аварии автобуса в Австралии возросло до 25

В результате аварии автобуса в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли, по меньшей мере, 10 человек, еще 25 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

По информации местной полиции, автобус, поздно вечером отвозивший людей с торжественного мероприятия, на кольцевой развязке потерял управление, а затем перевернулся. В настоящее время автобус продолжает лежать на дороге на боку, поэтому не исключено, что под ним могут находиться еще не обнаруженные погибшие. Для того, чтобы точно установить число погибших, необходимо дождаться прибытие крана, который сможет поднять автобус.

Власти призвали родственников всех тех, кто мог находиться в автобусе, срочно связаться с полицией, чтобы можно были идентифицировать личности погибших и пострадавших.

В настоящий момент полиция арестовала 58-летнего водителя автобуса. Сообщается, что против него возбуждено уголовное дело.

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Версия на английском языке Number of those injured in Australia bus crash rises to 25

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