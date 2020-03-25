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В результате атаки на храм в Кабуле погибли свыше 10 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате атаки на храм в Кабуле погибли свыше 10 человек

По меньшей мере погибли 11 человек в результате нападения на место богослужения сикхов в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой агентство "Синьхуа", нападавшие подорвали взрывное устройство.

Отмечается, что в момент атаки в здании находились до 150 человек. 

09.34

Боевики в среду совершили нападение на храм в столице Афганистана. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, нападавшие подорвали взрывное устройство, возможны жертвы.

Телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел страны в свою очередь информирует, что речь идет об атаке на место богослужения сикхов. К месту взрыва прибыла скорая помощь.

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