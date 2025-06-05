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В результате атаки дронов в Черниговской области Украины погибли пять человек

В результате атаки дронов в Черниговской области Украины погибли пять человек По меньшей мере пять человек, включая годовалого ребенка, погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки дронов в городе Прилуки Черниговской области Украины.
Другие страны
5 июня 2025 г. 07:33
В результате атаки дронов в Черниговской области Украины погибли пять человек

По меньшей мере пять человек, включая годовалого ребенка, погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки ВС РФ с применением дронов в городе Прилуки Черниговской области Украины.

Как передает Report, об этом в Telegram написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Он уточнил, что при ударе были использованы не менее шести беспилотников.

"Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке. Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, предоставляется вся необходимая помощь", - отметил В.Чаус.

Глава ОГА добавил, что на месте попаданий работают сотрудники экстренных служб.

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