В результате атаки дронов в Черниговской области Украины погибли пять человек

По меньшей мере пять человек, включая годовалого ребенка, погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки дронов в городе Прилуки Черниговской области Украины.

По меньшей мере пять человек, включая годовалого ребенка, погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки ВС РФ с применением дронов в городе Прилуки Черниговской области Украины.

Как передает Report , об этом в Telegram написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Он уточнил, что при ударе были использованы не менее шести беспилотников.

"Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке. Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, предоставляется вся необходимая помощь", - отметил В.Чаус.

Глава ОГА добавил, что на месте попаданий работают сотрудники экстренных служб.