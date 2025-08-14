О нас

В результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

В результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону пострадали 13 человек В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали 13 человек.
Другие страны
14 августа 2025 г. 12:20
В результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону пострадали 13 человек

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в соцсетях.

"По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться", - сообщил он.

По его словам, после атаки БПЛА в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов.

