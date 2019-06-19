В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник, 18 июня, в Японском море.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду информационное агентство Kyodo

По данным властей Японии, девять человек получили травмы в префектуре Ямагата, четыре - в Ниигате, еще по одному человеку пострадали в префектурах Мияги и Исикава.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, однако сейсмологи понизили ее до 6,7. После землетрясения произошло около 10 афтершоков магнитудой до 4,1.



Национальное метеорологическое управление страны сообщило об опасности оползней в регионах, затронутых стихией. Также ведомство предупредило о возможности новых землетрясений аналогичной силы в течение ближайшей недели в Ямагате и Ниигате.

Власти изначально объявили угрозу цунами, однако впоследствии она была отменена. В результате удара стихии несколько тысяч домов остались без света.