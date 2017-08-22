На острове Искья число жертв землетрясение выросло до двух человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, достигло двух человек.

Как передает Report, один из представителей службы Гражданской обороны Италии сообщил новостному телеканалу SkyTg24 о второй жертве стихийного бедствия.

Согласно последней информации местных властей, в настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести, 25 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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В результате землетрясения на итальянском острове Искья в Тирренском море погиб один человек.

Как передает Report, об этом сoобщает Rai News 24.

Отмечается, что на курорте Казамиччола-Терме произошли наибольшие разрушения, в результате чего погибла пожилая женщина, при этом три человека пропали без вести.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы.