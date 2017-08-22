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    На острове Искья число жертв землетрясение выросло до двух человек - ОБНОВЛЕНО

    В настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести, 25 человек ранены

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, достигло двух человек.

    Как передает Report, один из представителей службы Гражданской обороны Италии сообщил новостному телеканалу SkyTg24 о второй жертве стихийного бедствия.

    Согласно последней информации местных властей, в настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести, 25 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    ***01:50

    В результате землетрясения на итальянском острове Искья в Тирренском море погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает Rai News 24.

    Отмечается, что на курорте Казамиччола-Терме произошли наибольшие разрушения, в результате чего погибла пожилая женщина, при этом три человека пропали без вести.

    Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы.

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