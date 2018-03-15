В результате землетрясения 26 февраля в Папуа - Новой Гвинее погибли 125 человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 125 человек погибли в результате произошедшего в Папуа - Новой Гвинее 26 февраля мощного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг объявил официальный представитель полиции Папуа - Новой Гвинеи.

"Согласно имеющейся у нас информации, в провинции Саузерн-Хайлендс погибли 45 человек, в провинции Хела подтверждена гибель 80 человек", - отметил он, уточнив, что свыше 35 тыс. человек лишились крова.

Представитель полиции также признал, что число жертв, "скорее всего, возрастет", поскольку многие подвергшиеся удару стихии деревни расположены в отдаленных труднодоступных районах, и ситуация там пока окончательно не уточнена.

В свою очередь официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в настоящее время в срочной гуманитарной помощи нуждаются примерно 270 тыс. жителей Папуа - Новой Гвинеи, в том числе около 125 тыс. детей.

По данным австралийских сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,5 произошло 26 февраля в 03:44 по местному времени (25 февраля в 20:44 мск) на востоке острова Новая Гвинея. Его очаг залегал на глубине 9 км. Эпицентр находился в 104 км к западу от города Менди.