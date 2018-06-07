В результате взрывов в пригороде Багдада погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Жертвами взрывов в пригороде Багдада в среду стали 20 человек, еще около сотни получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает в четверг новостной портал Ayn Al Iraq News.

Как сообщал ранее информационный центр сил безопасности иракской столицы, в одном из домов в населенном преимущественно шиитами восточном пригороде Мадинат-Садр сдетонировал тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Причины произошедшего пока неизвестны, начато расследование.

Взрывной волной были полностью разрушены 14 жилых домов, под обломками которых еще могут находиться люди. Ущерб нанесен и расположенной поблизости школе. На месте происшествия продолжают работать бригады спасателей и скорой помощи.

Изначально поступала информация, что вблизи хусейнии (шиитской мечети) с небольшой разницей во времени сработали два самодельных взрывных устройства. Сообщалось также, что подорван заминированный автомобиль.

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Жертвами двух взрывов, произошедших в среду вечером в Багдаде, стали семь человек, 20 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе Багдада. По словам источников, в результате взрывов погибли двое детей. Несколько домов, находившихся радом с местом происшествия, получили повреждения.

Ранее источник в силах безопасности сообщил, что вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" взорвалась заминированная машина. В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны.

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Заминированная машина взорвалась в среду вечером вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в силах безопасности.

"Первые данные указывают на взрыв заминированной машины рядом с популярной кофейней в "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада", — отметил источник.

В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны.