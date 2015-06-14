 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В результате взрывов в Ираке погибли 11 человек

    В результате погибли семь военнослужащих и четыре добровольца сил, ведущих борьбу против ИГИЛ

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Серия терактов произошла в иракском городе Байджи.

    Как отмечает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Franc-Press.

    Как заявили в иракской полиции, в городе произошло три взрыва автомобилей, еще одну бомбу удалось обезвредить.

    В результате взрывов погибли семь иракских военнослужащих и четыре добровольца сил, ведущих борьбу против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Группировка взяла на себя ответственность за взрывы. В ИГИЛ сообщили, что взрывы организовали иностранные боевики, в том числе выходцы из Великобритании и ФРГ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi