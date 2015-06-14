​В результате взрывов в Ираке погибли 11 человек

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Серия терактов произошла в иракском городе Байджи.

Как отмечает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Franc-Press.

Как заявили в иракской полиции, в городе произошло три взрыва автомобилей, еще одну бомбу удалось обезвредить.

В результате взрывов погибли семь иракских военнослужащих и четыре добровольца сил, ведущих борьбу против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Группировка взяла на себя ответственность за взрывы. В ИГИЛ сообщили, что взрывы организовали иностранные боевики, в том числе выходцы из Великобритании и ФРГ.