В результате взрывов газа в США есть погибший и раненые

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрывов газа в штате Массачусетс. Об этом со ссылкой на шефа полиции города Лоренс Роя Васке, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, погиб 18-летний Леонель Робсон. На его машину упала труба от камина, оторвавшаяся от одного из домов, где произошёл взрыв, передает Report.

13 человек получили ранения, состояние некоторых из них критическое. Напомним, газ начал взрываться в Андовере, Норт-Андовере и Лоренсе, штат Массачусетс. Жителей попросили покинуть свои дома.