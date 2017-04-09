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    В результате взрыва в жилом доме в Таганроге погиб один человек

    Еще двое доставлены в больницы

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате взрыва газа в жилом доме в Таганроге погиб один человек, двое госпитализированы.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Ростовской области.

    «ЧП произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого кирпичного дома», — сказал представитель ведомства.

    По его словам, эвакуированы 80 человек. Кроме того, в экстренных службах сообщили, что в результате взрыва скончался один человек, двое доставлены в больницы.

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