В результате взрыва в сирийском городе Азаз погибли пять человек, 27 ранены - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили травмы в субботу в результате взрыва автомобиля в центре сирийского города Азаз, расположенного на границе с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

По ее данным, взрыв произошел на автозаправочной станции. Пострадавшие были доставлены в больницу турецкого города Килис.

Как уточняет агентство Associated Press, двое из погибших - дети.