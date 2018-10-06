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    В результате взрыва в сирийском городе Азаз погибли пять человек, 27 ранены - ВИДЕО

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили травмы в субботу в результате взрыва автомобиля в центре сирийского города Азаз, расположенного на границе с Турцией.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

    По ее данным, взрыв произошел на автозаправочной станции. Пострадавшие были доставлены в больницу турецкого города Килис.

    Как уточняет агентство Associated Press, двое из погибших - дети.

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