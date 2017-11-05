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    В результате взрыва в центре Киркука погибли несколько военных

    Боевик-смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство на одной из главных улиц города

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в воскресенье в городе Киркук, расположенном на севере Ирака в непосредственной близости от автономного региона Иракский Курдистан.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По имеющимся данным, на одной из центральных улиц боевик-смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. Согласно поступающей информации, теракт был совершен рядом с группой бойцов военизированных отрядов иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

    В результате атаки есть жертвы. Сообщается о нескольких убитых и по меньшей мере семи раненых ополченцах.

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