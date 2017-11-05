В результате взрыва в центре Киркука погибли несколько военных

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в воскресенье в городе Киркук, расположенном на севере Ирака в непосредственной близости от автономного региона Иракский Курдистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, на одной из центральных улиц боевик-смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. Согласно поступающей информации, теракт был совершен рядом с группой бойцов военизированных отрядов иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

В результате атаки есть жертвы. Сообщается о нескольких убитых и по меньшей мере семи раненых ополченцах.