В результате взрыва в Багдаде погибли 35 человек

Баку . 10 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 35 человек погибли в столице Ирака Багдаде после того, как в ночь на субботу возле торгового центра сработали взрывные устройства, заложенные в два автомобиля.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Press TV, еще 40 человек получили ранения.

В результате взрывов значительные повреждения получили окрестные строения, и загорелись автомобили, припаркованные у торгового центра.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".