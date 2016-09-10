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    В результате взрыва в Багдаде погибли 35 человек

    Возле ТЦ взорвались два автомобиля

    Баку . 10 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 35 человек погибли в столице Ирака Багдаде после того, как в ночь на субботу возле торгового центра сработали взрывные устройства, заложенные в два автомобиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Press TV, еще 40 человек получили ранения.

    В результате взрывов значительные повреждения получили окрестные строения, и загорелись автомобили, припаркованные у торгового центра.

    Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

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