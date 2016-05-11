В результате взрыва в Багдаде 60 человек погибли, около 100 получили ранения - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Более 60 человек погибли и почти 100 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на рынке в Садр-сити - одним из районов Багдада.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, cостояние многих раненых критическое.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

***13:08

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате взрыва погибли 16 человек, ранены более 40, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел около входа на рынок, где было много народа.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.