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    В результате взрыва в Афганистане погибли 5 мирных жителей

    Гражданский автомобиль подорвался на мине в провинции Кандагар

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на территории южной афганской провинции Кандагар на придорожной мине подорвался гражданский автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в районе границы между уездами Аргистан и Маруф. От повреждений, полученных при взрыве, скончались 5 человек. Ещё  трое получили ранения.

    Ни одна группировка непримиримой вооружённой оппозиции до настоящего времени не взяла на себя ответственность за взрыв.

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