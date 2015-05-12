В результате взрыва в Афганистане погибли 5 мирных жителей

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на территории южной афганской провинции Кандагар на придорожной мине подорвался гражданский автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в районе границы между уездами Аргистан и Маруф. От повреждений, полученных при взрыве, скончались 5 человек. Ещё трое получили ранения.

Ни одна группировка непримиримой вооружённой оппозиции до настоящего времени не взяла на себя ответственность за взрыв.