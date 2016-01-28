В результате взрыва в Афганистане два солдата погибли, еще трое получили ранения

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва заложенной на обочине дороги бомбы в селе Сиявшан района Гузар афганской провинции Херат два солдата погибли, еще трое получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил пресс-секретарь расположенного на западе Афганистана командования Зафар Наджибуллах Наджиби.

По его словам, дистанционно управляемая бомба была взорвана в момент, когда проезжал автомобиль с военнослужащими. В результате взрыва бронемашина пришла в непригодное состояние.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.