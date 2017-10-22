В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сомали погибли шесть человек

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Нижняя Шабелле в Сомали погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сoобщил агентству "Анадолу" представитель МВД Али Нур.

Взрывное устройство было заложено приведено в действие в момент, когда мимо проезжал микроавтобус, погибли шесть из семи пассажиров, двое из которых женщины.

Власти возложили ответственность за взрыв на организацию "Аш-Шабаб".

В результате теракта в столице Сомали - Могадишо на прошлой неделе погибли по меньшей мере 300 человек, свыше 200 получили ранения.