 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сомали погибли шесть человек

    Власти возложили ответственность за взрыв на организацию Аш-Шабаб

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Нижняя Шабелле в Сомали погибли шесть человек.

    Как передает Report, об этом сoобщил агентству "Анадолу" представитель МВД Али Нур.

    Взрывное устройство было заложено приведено в действие в момент, когда мимо проезжал микроавтобус, погибли шесть из семи пассажиров, двое из которых женщины.

    Власти возложили ответственность за взрыв на организацию "Аш-Шабаб".

    В результате теракта в столице Сомали - Могадишо на прошлой неделе погибли по меньшей мере 300 человек, свыше 200 получили ранения.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi